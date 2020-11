Daniel Gollan: “Hay que hacer un esfuerzo más en las playas”

Con respecto a la vacuna contra el coronavirus, el titular de la cartera de sanidad provincial fue cauto: “La vacuna no será milagrosa. El año que viene va a bajar la circulación del virus, pero no dejará de existir. Con la vacuna, el suero hiperinmune y los cuidados, el 2021 será más normal que este año”. “Si la vacuna está aprobada por la autoridad regulatoria, es segura, sea del origen que sea”, afirmó.

You May Also Like