Daniel López Rosetti: “Agredir a una ambulancia que va a ayudar a una persona es incomprensible”

Y añadió: “Estamos para atender posibles heridos, y contamos con los medios, para que digan, las ambulancias no se tocan. Por suerte pudimos acceder. No puedo poner en riesgo a mi personal tampoco. Exigimos respeto hacia el equipo, nada más”.

“Cuando vas en una ambulancia, un médico atiende a un paciente que no sabe quién es. No sabe qué piensa, de qué cuadro, religión, raza o partido político es”, comenzó diciendo el médico.

