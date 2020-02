Darío Barassi contó qué le dijo Jimena Barón luego de discriminarlo

Darío Barassi reconoció que en 2017 tuvo una charla con Jimena Barón luego de que ella dijera en Polka que quería un galán con otro aspecto físico en la tira Quiero vivir a tu lado.

“Ella decía ‘yo, con este cuerpo, tan divina, no puedo salir con este gordo’. El gordo era Darío Barassi”, reveló Ángel de Brito.

En Los ángeles de la mañana, Barassi admitió que este asunto estuvo presente durante las grabaciones, pero que lo resolvió con Barón en el momento. “Este tema lo hablamos en su momento, que fue en 2017, cuando lo leí. Yo me senté con Jime, no le di entidad y hasta me dio gracia. A mí eso no me daña, no me molesta ese tipo de comentario”, comentó.

“En el momento cuando lo leí dije ‘seguro que lo dijo con humor, como un chiste’. Cuando lo hablé con ella, me dijo ‘obvio que lo dije con gracia’. Yo me lo tomé así. Con Jime hicimos una dupla espectacular en Quiero vivir a tu lado, laburamos bárbaro y tengo la mejor. Nunca me ofendió. Después, cómo lo haya dicho, cómo lo haya planteado, es el universo de ella. Yo no lo sé. Lo que ella me contó es que fue con humor. No tuvo trascendencia para nosotros ni para el vínculo”, agregó.

Además, dijo que “todo el mundo le escribió por esta noticia y que él contentó porque “realmente no tuvo entidad en su momento”. “Por eso lo quiero desestimar. Yo le creí, fue con humor y ya está. Tema cerrado hace dos años”, aseguró.

