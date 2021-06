Darío Barassi se vacunó contra el coronavirus

“Porque si bien yo ya había tenido el bicho y si bien en mi trabajo se cumplen con todos los protocolos posibles, no dejo de estar muy expuesto y eso me preocupaba mucho por mi familia y por mí. Aparte de la condición de la gordura…”, amplió el animador.

Y agregó ya más serio: “Estoy vacunado. Era un tema que me tenía nervioso, me tenía angustiado y preocupado”.

You May Also Like