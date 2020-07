David Gilmour lanzó su primera canción en casi cinco años y participa su hija

La canción solo había estado disponible anteriormente como parte del innovador audiolibro de la novela. Polly Samson, quien escribió la letra dice: “Colaborando con David, como lo he hecho muchas veces en los últimos 30 años, escribiendo canciones para Pink Floyd y sus álbumes en solitario, pudimos unir los mundos de la literatura y la música para mejorar la experiencia de escuchar y conectarse con el público de una manera que no creo que se haya hecho antes».

De «Yes, I Have Ghosts» Gilmour dice: “Estaba trabajando en esta canción justo cuando entramos en cuarentena y tuve que cancelar una sesión con cantantes de respaldo, pero resultó que la solución estaba justo aquí y no puedo estar más feliz con la forma en que la voz de Romany se mezcla con la mía y su hermosa arpa fue otra revelación

«Yes, I Have Ghosts», es la primera canción nueva, de David Gilmour en cinco años, y presenta la voz y el arpa de su hija Romany. La inspiración para la canción fue la nueva novela de Polly Samson “A Theatre for Dreamers”.

