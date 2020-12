David Guetta recibirá el 2021 desde el Louvre

Durante este año que termina la revista DJ Magazine, tal vez la más influyente en la escena electrónica, lo ubicó en el puesto #1 en su ranking de los 100 DJ más importante del año (lugar que no alcanzaba desde 2011). “ Volver a ganarlo ahora, después de 10 años, me hace sentir feliz. La clave para esto es que yo soy un DJ antes que nada, y eso lo tengo claro. Quiero hacer bailar a la gente y los que bailan tienen 22 años siempre, desde que empecé hasta ahora. Así que es como que yo tengo 22 siempre “, reconocía el artista en un reportaje publicado el mes pasado. (La Nación)

“ Soy de París. Es muy especial para mí hacer el concierto aquí, en el museo más famoso del mundo “, dijo David Guetta en declaraciones periodísticas reproducidas por diverso medios antes de grabar el recital. Y advirtió: “ No es solo el tema de recolectar dinero para ayudar a la gente, es también hacerla feliz en momentos difíciles en los que la población más necesita la cultura y el entretenimiento para olvidar y pasarlo bien. Ha sido difícil para mí también porque lo que hago es compartir con la gente, estar en el escenario y ver su reacción cuando pongo música nueva, pero me parece que era importante estar aquí por mis fans en los momentos más difíciles “. Parte del dinero recaudado también será destinado al famoso museo que permanece cerrado desde el inicio de la pandemia.

