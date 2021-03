De cara a la segunda ola, buscan reforzar donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus

Míguez indicó que “el Posadas no está actualmente recolectando ‘plasma Covid’ porque no estamos transfundiendo debido a que el paciente llega varios días después del inicio de síntomas, además de que en nuestro hospital se internan cuadros graves”.

González encabezó una investigación sobre el uso de plasma en pacientes críticos y, aunque todavía no se encuentran publicados los resultados, adelantó que “nuestros hallazgos fueron similares a los que están en la literatura científica mundial; es decir que en personas que requieren cuidados de terapia intensiva el plasma de convalecientes no reduce la mortalidad”.

“Hoy estamos realizando una 10 extracciones diarias, pero no es porque la ‘gente ya no viene’, sino por lo que comentaba al principio”, remarcó dejando en claro “que la solidaridad de las personas se mantiene”.

No obstante, De Bonis aclaró que “en la provincia tenemos stock suficiente para poder enfrentar la demanda actual, que son unas 10 unidades por día; pero hay que anticiparse y por eso pedimos a todo aquel que haya tenido Covid-19, no importa con qué gravedad, que se acerque así lo estudiamos “.

You May Also Like