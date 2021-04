De Pedro, a horas de visitar el Congreso: “Nuestra preocupación es la salud, no las PASO”

Desde el Ejecutivo aclararon que el debate no es sobre el sistema electoral y que no se busca debatir otros temas como el de la Boleta Única Papel.

“Nosotros no estamos pensando en si vamos a poder sacar un diputado más o menos. La gente tiene decidido su voto y aquellos que aún no, no van a definirse de acuerdo a la fecha en que tenga que votar” , señalaron en Casa de Gobierno.

