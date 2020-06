“Debemos hacernos cargo de la orfandad opositora en provincia y Nación”, dice vicepresidenta de UCR

– L: La postura de la UCR es la defensa del aparato productivo y esto es una clara interferencia del Ejecutivo en la órbita del Poder Judicial. Merecía un rescate y una ayuda, pero no la expropiación. Esto asusta a los inversores, al país productivo que todos queremos, y quita libertades. El Estado tiene que regular pero de modo eficiente. Hay 6 o 7 empresas igual que Vicentin que hoy tiene mucho miedo, y éste será el precedente hacia el avance de la estatización que la mayoría no quiere. Eso se expresó en bocinazos y cacerolazos. Y los partidos terminamos detrás de la ciudadanía, cuando deberíamos ir adelante.

– AL: En la provincia falta coordinación y una mirada integral. El gobernador (Axel Kicillof) está complicado y lo vemos cometer muchos errores, con una gran diferencia con la Ciudad de Buenos Aires. La oposición ha tratado de ayudar con más de 250 proyectos legislativos y pedimos reuniones. Tuvimos una sola con él y otra con su jefe de gabinete. La verdad es que se nos escucha bastante poco, cuando sería el mejor momento para tener un comité de crisis opositores y expertos de diferentes disciplinas. No estamos de acuerdo en que un estado de derecho y una democracia de calidad sea solo con la voz monopólica del Poder Ejecutivo. Nos hacen sesionar vía zoom, tuvimos dos sesiones en toda la cuarentena, con las dificultades que esto trae para ser escuchados. Mientras a tres cuadras de la Legislatura los ministerios están abarrotados de gente. Parece que los ministerios ya tienen vacuna pero el Poder Legislativo y el Judicial no.

– AL: La cuarentena no se sostiene más porque la sociedad no la sostiene más. Entonces yo propondría la salida ordenada. Hay que hacer corredores sanitarios buscando los casos sospechados, testeando más y aislando todos los casos. Y empezar a liberar la Pyme, los comercios y la producción. Una cosa es que se pare Alemania, con ahorro, crédito y moneda fuerte, y otra cosa somos nosotros. Por eso mientras otros países de Latinoamérica volcaron hasta un 9% del PBI al rescate de la economía y nosotros solo un 3%. La salud no es solo la ausencia de COVID, tiene que ver con lo social, lo físico y lo psíquico, y falta ver todo eso.

You May Also Like