Declaró Carolina Píparo y la querella la denunciará por falso testimonio

El letrado argumentó que “la forma en la que describe la maniobra de las motos no coincide con los videos e insiste en que es un accidente y que intentaron evitar una emboscada frente a sujetos peligrosos aunque no vieron armas”. También dijo que en su declaración Carolina Píparo “en ningún momento se mostró arrepentida de lo que hizo”.

“Las cosas no son como ella las relata y por eso si la fiscal no lo hace de oficio mañana vamos a radicar una denuncia por falso testimonio”, agregó a la salida de la fiscalía de La Plata.

