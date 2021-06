Denuncia de Sinead O’Connor contra Prince

Sinead O’Connor anunció que se retirará de la música, pero al parecer no tiene previsto hacerlo callada. La cantante irlandesa, cuya carrera ha estado salpicada de infinidad de polémicas, volvió a armar un buen escándalo. Y ahora involucra a Prince, el autor de su mayor éxito, la canción Nothing Compares 2 You.

Sinead O’Connor -después de tomarse “unos whiskies”- se expresó primero en su perfil de Twitter sobre su salida del mundo de la música. Allí incluye el anuncio de un último disco para 2022: “Esto es para anunciar mi retiro de las giras y de trabajar en el negocio discográfico. Me he hecho mayor y estoy cansada. Así que es hora de que cuelgue las botas, habiéndolo dado todo de verdad. NVDA en 2022 será mi último lanzamiento. Y no habrá más giras ni promociones. No es una mala noticia. Es una noticia realmente hermosa. Un guerrero sabio sabe cuándo debe retirarse. Ha sido un viaje de cuarenta años. Es hora de poner los pies en alto y hacer realidad otros sueños“.

Su decisión, al parecer, habría tomado por sorpresa a la gente que habitualmente trabaja con ella, ya que luego del anunció Sinead pide “disculpas” a sus agentes de contratación, promotores y managers “por haber causado alguna molestia” con su tuit.

Claro que también tuvo una explicación para eso: “Supongo que el libro (se refiere al que escribió con sus memorias) me hizo darme cuenta de que soy mi propio jefe. No quería esperar el permiso de los hombres para saber cuándo podría anunciarlo“, dice la cantante, que ahora quiere cumplir su deseo de ser uno de los coaches del reality de talentos La Voz Irlanda.

Pero unos días antes de esta despedida, Sinead O’Connor ha ido con los tapones de punta contra Prince, el autor de Nothing compares 2 U, al asegurar en una entrevista con The New York Times que el genio de Minneapolis era un “abusador violento” que le hizo sufrir una “experiencia aterradora”.

O’Connor relata que Prince la invitó a su mansión de Hollywood para celebrar el éxito de Nothing Compares 2 U, y que éste se comportó de forma extraña desde el principio. Según ella, el cantante le ofreció una sopa, y aunque dijo que no le apetecía, le ordenó a su mayordomo que se la sirviera en la mesa. Después le propuso jugar a una guerra de almohadas, cosa que también aceptó al ver su insistencia, pero de pronto, en mitad de la “pelea” sintió que Prince la golpeaba con “algo duro” que había metido dentro de la funda. En ese momento decidió marcharse de la casa, y aunque no tenía vehículo estaba tan “aterrorizada” que se fue andando en mitad de la noche.

Después afirma que Prince salió a buscarla con su coche, y cuando la localizó, se bajó del mismo para perseguirla por la carretera. “Hay que estar loco para ser músico, pero hay una diferencia entre estar loco y ser un abusador violento de mujeres“, aseguró O’Connor. (Clarín)

Comentarios

comentarios