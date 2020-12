Denuncian a cuatro rugbiers por una brutal golpiza a un joven

Cuatro jóvenes rugbiers fueron denunciados por “lesiones graves”, luego de darle una brutal golpiza a un chico de 18 años que no les permitió ingresar a una fiesta privada a la que no estaban invitados durante la madrugada del pasado domingo en un barrio privado de la ciudad de Córdoba, informó este martes el abogado de la víctima.

You May Also Like