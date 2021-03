Denuncian que la mitad de los trabajadores de los hospitales porteños “no está vacunado”

“Queremos denunciar que el 50 por ciento de los trabajadores esenciales de los hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Sires (Caba) no están inmunizados, no están vacunados”, dijo a Télam Héctor Ortiz, trabajador en el hospital Carlos Durán e integrante de la Agrupación Germán Abdala en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

