Denuncian que Vicky Xipolitakis hace trampa en MasterChef

Atenta a todo lo que brota en esta polémica, Vicky escribió un tuit dirigido a Jorge Rial, y al programa en general, en defensa a las acusaciones. “En la vida después de criar un hijo sola, puedo darme maña para todo. Riendo se me hace más fácil, no quiere decir que sea una inútil. Dejemos los prejuicios Rial y enseñemos que todo se puede con la verdad. Cocino sola con esfuerzo. Ojalá llegue lejos, lo necesito“, posteó.

Claro que hay dudas, un velo de desconfianza en torno a la expareja de Javier Naselli, incluso algunas compañeras como Iliana Calabró o Sofía Pachano soltaron conceptos de indignación por el trato que le bregan los tres profesionales que evalúan. De hecho, la hermana de Marina dijo en el reality: “Que me diga cómo hace en 15 minutos para hacer el mejor plato porque… no lo entiendo”.

