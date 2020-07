Denunciaron al ex conductor Claudio Morgado por “amenaza con arma de fuego”

“Lo indignante de toda esta situación, es que un ex Diputado Nacional, acecha y amenaza maliciosamente a personas inocentes y esto queda impune y sin ningún tipo de registro. El señor Morgado hace uso de las fuerzas de seguridad y de los recursos del Estado para su propio beneficio, y no sólo eso, sino que, como colación, afecta considerablemente mi lugar de trabajo”, se detalla en el documento judicial.

“Solicito se instruyan las medidas necesarias a los efectos de que pueda ingresar a mi vivienda tranquilo, sin temer que estas personas me violenten haciendo acusaciones absurdas”, manifestó el letrado, quien reiteró que no recibió ningún dinero, y pidió “custodia policial de la Federal o de Gendarmería Nacional“.

El abogado afirmó que “el acoso comenzó el 16 de julio”, cuando “mi compañero de trabajo Matías Jacob me informa que hay personas peligrosas quedándose horas” e “insistiendo con la devolución de un dinero que no poseo y que jamás me dieron”. Asimismo, refirió que Jacob “sufrió un episodio violento cuando acompañaba a su pareja a subirse al taxi” y fueron “increpados y golpeados” y que le “quitaron su bolso y lo tiraron al piso”. En esa secuencia, además, Claudio Morgado “le mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura”.

