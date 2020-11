Denver, de La casa de papel, se lanza como cantante

Saltó a la fama vestido con un mono rojo y con el nombre de Denver en La casa de papel, la popular serie española que llegó a todo el mundo por Netflix. Triunfa en el teatro con el monólogo Matar cansa y pronto le veremos encarnando al mismísimo Cid Campeador. Ahora, Jaime Lorente abre su Corazón musical en una nueva aventura profesional que, asegura, “es la más honesta”

“Esta canción es un espejo donde la gente va a ver quién soy literalmente, van a conocer al Jaime Lorente que soy en realidad, por lo que abrirme en canal de esta manera significa mucho para mí“, declara el actor, emocionado por su debut dentro de la industria musical con una canción disponible ya en todas las plataformas digitales.

Desde muy joven, Lorente (Murcia, 1991) se introdujo en el mundo de la música gracias a su hermano mayor, especialmente en el rap. Poco a poco y ya con un cierto conocimiento musical, empezó a componer canciones, a las que dota de un estilo particular: una simbiosis de rap y pop.

“Siempre me ha gustado rapear, desde pequeño lo hacía, pero nunca me lo he tomado en serio hasta ahora. Yo creo el confinamiento ha sido el que me ha dado el empujón ha llevar más allá la música“, afirma.

Corazón es el single con el que el español ha decidido presentarse como músico y compositor: un tema de pop-rap intenso, en el que crea un personaje para desnudarle completamente.

“Es un reflejo de mi vida. Hay una especie de encuentro donde me veo a mí mismo de pequeño y me pregunto ‘¿en qué me he convertido?‘”, añade.

A esta canción como en los vinilos o cintas clásicas, le acompaña una ‘cara B’ a la altura: Acércate, que tiene una letra minimalista, íntima y certera, cantada con esa particular de pop intenso y moderno.

A pesar de que Lorente no quiere definirse como músico “no me atrevo, me viene grande”- ha trabajado duro durante meses con el productor Pablo Gareta y algún músico de estudio, para desarrollar “sin presiones” un estilo artístico furiosamente personal.

“Tengo suerte de haberme encontrado con Pablo, nos hemos hermanado y hemos trabajado juntos desde cero todo. La música es una prolongación de nuestra relación, por eso ha surgido de manera tan orgánica“, explica. (Clarín)

