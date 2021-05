Desde CAME estiman que cerraron 50 mil empresas y se perdieron 140 mil empleos

El vocero de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Pedro Cascales destacó que si bien no existen datos oficiales, alrededor de 50.000 empresas cerraron sus puertas desde que inició la pandemia. Según precisó, esta cifra representa alrededor de “140.000 empleos menos”. Asimismo, se refirió a la imposibilidad de cuantificar el crecimiento del empleo en negro y la actividad informal.

