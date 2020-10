Desde el gobierno afirman que trabajan para “tener una moneda en que todos podamos confiar”

Sostuvo que “si no resolvemos esos dos problemas, que es la recuperación de la soberanía de la moneda, esto es, tener una moneda en que todos podamos confiar, es un trabajo de muchos años y si no la transformamos en una economía más dinámica, más competitiva, vamos a tener recurrentemente crisis de balanza de pagos”.

“Lo que también tenemos que tener en claro es que las devaluaciones bruscas no sólo no colaboran, estropean todo”, afirmó.

“Yo entiendo que desde el sector todas estas medidas no le resulten suficientes, lo entiendo, nuestro trabajo es ver el promedio, es decir, todas las variables juntas; nosotros no podemos seguir perforando la base de impuestos y al mismo tiempo aumentando el gasto”, afirmó.

