Desde el gobierno cuestionan a los bancos: “Están muy acostumbrados a pescar dentro de la pecera”

“El programa Ahora 12 permite financiar compras para sectores asalariados. Los bancos siempre buscan darle la cuarta tarjeta a un empleado con un buen sueldo pero, por ejemplo, en Argentina hay 400.000 trabajadoras formales en casas particulares a las que los bancos no les abren cuentas y no les dan tarjetas de crédito”, se quejó el ministro.

En ese sendero, Kulfas recordó que el Gobierno lanzó los programas de estímulo al consumo, como el Ahora 12, y entendió que “los bancos tienen que estar al servicio de la producción y no al revés. No es la industria que tiene que entregar parte de su rentabilidad al servicio de la especulación financiera”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, cuestionó hoy el rol de los bancos por no contribuir a la inclusión financiera al afirmar que las entidades “están muy acostumbradas a pescar dentro de la pecera” y les demandó “estar al servicio de la producción y no al revés”.

