Desde el Ministerio del Interior informaron sobre protocolos sanitarios en las PASO y en generales

Sobre ese punto, la funcionaria apeló a la “responsabilidad ciudadana” y pidió que “si alguien tiene temperatura o síntoma de Covid se quede en su casa y no vaya al centro de votación” aunque al mismo tiempo reconoció que “por tener fiebre yo no puedo impedirle a alguien votar”.

Además, afirmó que durante la jornada electoral “no se tomará la temperatura porque no se puede decir ‘si usted tiene temperatura no entre a votar'”, incluso en pandemia.

