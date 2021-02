“Desde el punto de vista sanitario no es aconsejable realizar las PASO”, juzgó Gollan

En diálogo con radio La Red, el funcionario evaluó que “es un riesgo innecesario votar en agosto, aunque no puedo decir cómo estará la situación sanitaria para ese momento, pero creo que es un riesgo absolutamente innecesario que no debemos correr”.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, consideró hoy que “desde el punto de vista sanitario no es aconsejable realizar las PASO”, pero expresó que el eventual levantamiento o no de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias podrá evaluarse “en tres meses, con la gente de riesgo vacunada”.

