Desde este lunes, los bancos de la provincia de Buenos Aires retoman su horario habitual

El gobierno provincial conducido por Axel Kicillof había argumentado que este cambio tenía como fin evitar la exposición de los usuarios a las altas temperaturas estacionales en todo el territorio bonaerense y facilitar el desenvolvimiento adecuado a las características propias de la actividad financiera y el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias. La medida no afectaba a las entidades financieras no bancarias de la Provincia.

