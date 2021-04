“Desde hace más de un año, el intendente está dando una batalla muy difícil para mantener a la ciudad en pie”

El presidente del comité bahiense de la Unión Cívica Radical, Emiliano Álvarez Porte, expresó que “ningún argentino o argentina va a salir fortalecido de esta situación (por la pandemia) mientras optemos por el camino de la improvisación, del odio, del pasado y del encierro”.

“Hace un año, al comienzo de esta crisis, la imagen del consenso, la mesura y el diálogo fue el camino que nos condujo a pensar en como salir adelante juntos. Hoy tenemos diferencias en quienes gobiernan y en quienes son oposición, pero absolutamente todos somos responsables de los resultados. No está mal expresar esas diferencias, pero no podemos hacerlo con irresponsabilidad ni debemos quedarnos solo en comunicados”, manifestó el dirigente.

Álvarez Porte remarcó que “en Bahía Blanca, el intendente desde hace más de un año está dando una batalla muy difícil para mantener a la ciudad en pie, acompañando las medidas que se toman en Nación y en Provincia, a pesar de que no siempre consideremos que sean las más oportunas y eficientes”.

“El camino del diálogo no debe romperse, no beneficia a nadie. La oposición debería actuar y expresarse pensando en el bienestar de la sociedad, tienen mucho por aportar para que salgamos adelante, sus gestiones en Nación y en Provincia son esenciales. No es este virus la oportunidad para politizar. Esta pandemia nos obliga a todos para que aún en las diferencias aportemos desde nuestros lugares soluciones, gestiones y no más pánico”, agregó.

