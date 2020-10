Desde la FEB señalan que son las autoridades sanitarias las que deben decidir la vuelta a las aulas

“Estamos hablando de una pandemia que afecta al mundo entero. No hay un capricho de los gremios ni de los docentes para no volver a las aulas: está en juego la salud de docentes, alumnos y toda la comunidad educativa”, evaluó.

La presidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, aseguró hoy que no son los docentes sino las autoridades sanitarias, quienes deben recomendar la vuelta o no de los alumnos a las clases presenciales en el contexto de la pandemia de coronavirus.

