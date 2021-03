Desde Provincia aseguran que querían “concientizar” sobre la Sputnik V frente a “la desinformación”

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires difundió hoy un documento en el que se detallan los antecedentes sobre la decisión de lanzar “una campaña de concientización” con la que se buscaba responder ante las acciones de “desinformación” lanzadas sobre la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, luego de conocerse la declaración de la escritora y ensayista Beatriz Sarlo, quien aseguró en sede judicial que desde el Ejecutivo bonaerense le habían ofrecido inocularse con ese fármaco.

En el documento se recuerda que a fines de diciembre, la exdiputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia por “envenenamiento” contra el presidente Alberto Fernández en el inicio de la campaña de vacunación, que comenzó el 29 de ese mes.

En este contexto, y “para lanzar la campaña (de concientización) se esperaban los tiempos establecidos por los protocolos sanitarios”, indicaron desde el Ejecutivo provincial, y recordaron que “la autorización para aplicarla a mayores de 60 años y pacientes de riesgo se publicó el 20 de enero”.

En ese sentido, se recordó que el 26 de enero, en la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica realizada en la localidad de Villa Gesell, el gobernador Axel Kicillof anunció que “se destinarían 100 vacunas para la campaña de concientización”, para la que se convocarían a referentes de la cultura, el deporte e intelectuales con el propósito de “generar confianza”.

Desde el 22 de enero “se conversó, por distintos medios, con referentes de distintas áreas para convocarlos a participar de la campaña de difusión masiva”, y uno de “los nombres que surgieron en los distintos intercambios” fue el de Sarlo, quien cumplía “con el requisito de pertenecer a uno de los grupos privilegiados establecidos para la vacunación”.

Es decir, la escritora es mayor de 60 años y “una personalidad destacada en el ámbito de la cultura y la academia con una amplia trayectoria y reconocimiento y una orientación política no cercana a la del Gobierno de la Provincia”.

Con esa idea es que a través de Soledad Quereilhac (la esposa del mandatario provincial) se contactó al director Editorial de Siglo XXI (editorial que publica los trabajos de Kicillof y Sarlo), Carlos Díaz, para consultarlo sobre la oportunidad de hacerle llegar a la autora la posibilidad de sumarse a la acción de concientización.

Según consignaron fuentes del Gobierno provincial, Díaz se contactó con Sarlo vía mail el 22 de enero a las 12:16 para comentar la iniciativa, y en ese correo puede leerse: “Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA)”. “Es todo “por derecha”, nada trucho”.

“Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que ya lo hicieron, que se saquen una foto o que su nombre circule en listas de personalidades que dieron el paso. Sabés que a mí no se me juega nada en esto así que si decís que sí o que no todo me parecerá muy bien. Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes”, le había escrito Díaz a Sarlo.

Sarlo responde ese mismo día a las 13:39 rechazando la invitación y días después (03/02) comenta en un programa de televisión: “Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa”, y por esta declaración es llamada como testigo en la causa judicial iniciada por los llamados vacunatorios VIP en el Ministerio de Salud de la Nación.

“Más allá de Sarlo y su negativa, desde la Provincia se siguió trabajando en la campaña de concientización pero la demora en la llegada de nuevos lotes de vacunas (los primeros estaban íntegramente dedicados a inmunizar trabajadores de la salud) retrasó la puesta en marcha” de esta acción de difusión.

El 2 de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los estudios que avalan la eficacia de la vacuna Sputnik V y “se desmoronaron los argumentos antivacunas”, y por lo tanto “la inscripción al programa provincial, optativo, público y gratuito aumentó considerablemente”.

“Cuando finalmente llegaron los lotes de vacunas, ya no era necesaria la campaña de concientización y la convocatoria a personalidades quedó descartada. El 30 de enero, en la provincia comenzó la vacunación para adultos mayores. Tanto en residencias de larga estadía como en los vacunatorios de los 135 municipios. Al día de hoy se han aplicado 171.136 vacunas en este grupo etario”, remarcaron desde el Ejecutivo bonaerense.

Comentarios

comentarios