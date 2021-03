Desde Provincia piden a los turistas que refuercen al máximo los cuidados en el fin de semana largo

“Esta situación cambió dramáticamente, ahora vuelve a ser como los meses de junio o julio con el incremento de casos, y hay que pensar mucho en que hay que cuidarse y que las actividades tienen que ser las esenciales. Las que no son indispensables, como las salidas que no son necesarias, no hay que hacerlas”, dijo Kreplak.

Puntualizó que “ya hace tiempo que se hablaba de una curva geométrica en la evolución de la progresión de casos, y si bien en nuestro país no tuvimos esa situación por las medidas de cuidado dispuestas por el Gobierno en la primera ola, y se logró achatar la curva, ahora crece muy rápido y en una velocidad que no habíamos visto antes”.

