Desgarrador pedido de Dieguito Fernando Maradona a Vero Ojeda

Mario Baudry, pareja y abogado de Verónica Ojeda y de Diego Fernando Maradona, dio detalles de cómo avanza la investigación judicial por la muerte de Diego Armando Maradona y reveló un desgarrador pedido que hizo el hijo más pequeño del Diez le hizo a su madre.

“Yo estoy priorizando el pedido que me hizo Diego y que ustedes escucharon en el audio. Cuidar a su hijo, y eso significa que él no esté sometido a procesos judiciales durante los próximos 30 años. Tengo que hacer que esto termine rápido para que él pueda tener una vida plena y como él quiera”, explicó el letrado en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”.

“Verónica está pasando un momento de tristeza, no por ella, sino por su hijo. En el último tiempo, él había tenido un acercamiento muy importante a su papá, que llamaba -cuando tenía acceso a su teléfono- diez veces por día para ver a su hijo durmiendo por FaceTime”, reveló Baudry.

La pareja de Vero Ojeda contó lo que sucedió con Dieguito Fernando días atrás, cuando se levantaron muy temprano por la mañana, y narró el diálogo que tuvieron madre e hijo.

“Pidió ‘ir a la casa de papá’, entonces Verónica le dice ‘la casa de papá está en Brandsen, está cerrada y papá no está ahí‘.

“¿Y dónde está papá?”, preguntó el nene de 7 años.

“En el cielo”, contestó Ojeda.

“Y bueno, vamos a la casa del cielo. Yo quiero ver a papá”, dijo Dieguito.

El abogado sostuvo que quienes se encargaban de cuidar a Diego Maradona dejaron que se muera. “Está probado en la causa que lo dejaron morir. Ahora tengo que ver si es culposo o doloso, y ver cómo se aplica en el Código Penal. Trato de ser cauto por una cuestión básica de que es un tema muy difícil y lo sigue todo el mundo”, señaló Baudry.

“El doctor Leopoldo Luque pidió eximición de prisión por homicidio culposo, eso puede ser condenado e inhabilitado como médico, pero lo cumpliría en libertad de no ser de cumplimiento efectivo. Pero bueno, yo voy por una calificación más grave”, aseguró el jurista.

Mario explicó que tuvo una muy buena relación con Diego, y que lo último que supo de él en vida fue cuando Ojeda fue a visitarlo a la casa del barrio San Andrés en la que luego terminó muriendo: “Él estaba tirado en la cama, Dieguito se subió y se puso a jugar con Lola, la perrita que le había regalado. Estaba bien, deprimido obviamente, y sin tomar alcohol, lógico. Si cualquier amigo de Diego hubiera ido a hablar de fútbol, habría estado bien de ánimo“.

“Verónica me llamó y me dijo: ‘No sabés cómo está. No tiene nada, hay un baño químico en la habitación’. Y pasó lo que pasó“, expresó el novio de la ex del Diez. (Exitoina)

