Destacan crecimiento de criptomonedas como inversión pero advierten que habrá un ajuste en su valor

De todos modos, señaló que “la recomendación no es que las personas inviertan todo su dinero en Bitcoin, sino que lo estudien, que entiendan los riesgos que quieren correr”, y afirmó que “como en toda inversión, en los activos digitales también hay volatilidad, pero no por eso hay que quedarse afuera”.

“Una empresa muy grande, MicroStrategy, que cuenta con US$ 1.300 millones de capitalización de mercado, tomó la decisión de comprar US$ 250 millones de bitcoins, y hay inversores institucionales que están dándole apoyo a Bitcoin como reserva de valor”, precisó Diego Gutiérrez Zaldívar, director ejecutivo de IOV Labs y fundador de la ONG Bitcoin Argentina, para explicar la disparada de la criptomoneda.

You May Also Like