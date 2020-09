Detienen a dos sospechosos por el crimen de una empleada municipal de Cañuelas

“No caigo que te me fuiste, estábamos adentro felices, con tu bella sonrisa, con canto…. Solo sé que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar. Mi tía, mi segunda MAMÁ, ella se merecía estar acá, compartiendo su alegría, su canto. Muchos dicen que descanses en paz, pero para mi todo es una pesadilla”, publicó en Facebook Gabriela, sobrina de la víctima, tras el asesinato.

You May Also Like