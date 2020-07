Detienen a la ex pareja de Jeffrey Epstein por abuso sexual y tráfico de menores

La mujer fue arrestada por el FBI y está acusada de ser quien reclutaba jóvenes para su explotación sexual en la red de pedofilia. Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein, fue detenida este jueves en Bedford, New Hampshire, al norte de Estados Unidos. El magnate norteamericano fue acusado en 2008 de explotación sexual de menores y se suicidó en su celda hace casi un año.

You May Also Like