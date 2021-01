Diego Korol lamentó la ausencia de Sin Codificar en la TV

El conductor aseguró que faltan ese tipo de ciclos en la televisión argentina.

Si bien el 2020 fue un año extraño para la TV debido a la pandemia del coronavirus, de a poco los programas van volviendo a la normalidad. Sin embargo, algunos ciclos que no estuvieron al aire en 2020 tampoco están cerca de volver.

En diálogo con el programa radial Por si las moscas, Diego Korol se refirió a la ausencia de Sin Codificar en la televisión. “Yo no entiendo. Es un país donde el humor siempre ha estado, de encontrarse en un cumpleaños y hacer un chiste, de ponerle un apodo al vecino desde chiquitos, de canciones de cancha. Me parece que es una falta a nosotros mismos que no haya programas de humor“, aseguró.

“Cuando en los Martín Fierro tengan que hacer la terna de humor van a tener que caer en un magazine. Esto es cortarle el semillero a los jugadores de fútbol, salvando la distancia“, agregó.

El conductor hizo una crítica a los canales: “Cuando aparece un formato que camina, todos los canales van atrás. Ahora todos prendemos el horno y todos paneleamos. Eso está bien para uno, no para todos. Algún canal tendría que tener algo de humor. No Sin Codificar, alguno. Le debe pasar a Capusotto. Capusotto no puede seguir saliendo repetido. Alguien que la ponga y que salga Capusotto de nuevo. Alguno de nosotros tiene que estar“.

“No cocinamos, no cantamos y no respondemos bien preguntas y respuestas. Estamos esperando que pase todo esto. Me parece que les da miedo armar un equipo que tenga que ver con el humor. Hay un miedo de decir quién dirige, quién guiona, quién produce todo esto. Y me parece que no es tan difícil. Es verdad que tampoco hay productores que hoy por hoy se encarguen de hacer humor o que vengan del palo del humor“, concluyó. (Pronto)

