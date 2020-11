Diego Maradona deberá ser operado de urgencia

Antes, el cronista de TyC Sports Matías Pelliccioni informó sobre la operación que debían hacerle a Diego. “Se trata de algo similar a lo que tuvo hace poco Cristina Fernández de Kirchner. No se sabe si de urgencia o en unos días“, dijo. En su conferencia, Luque también ejemplificó con la intervención que le hicieron a la ex presidenta.

