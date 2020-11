Diego Maradona evoluciona de su cirugía “sin ningún tipo de déficit neurológico”

Los hinchas pegaron banderas y carteles para el actual técnico de Gimnasia y cantaron “Diego, el Lobo no te abandona”. Los familiares de los pacientes que están internados en la Clínica Olivos mostraron su malestar por no poder estacionar ni entrar tranquilos al hospital, ya que parte de la calle quedó cortada. Incluso algunos vecinos les tiraron huevos a los camarógrafos y periodistas que estaban desde la mañana en el lugar.

“Está cursando un posoperatorio y los estados de ánimo son difíciles de evaluar. Sin embargo, cuando hoy le retirábamos el drenaje él se reía, me miraba, me agarraba la mano, y la primera impresión es favorable, pero es difícil de evaluar”, agregó.

