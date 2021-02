Diego Peretti contó que fue estafado por un agente inmobiliario

Lo único que le faltaba pasar a un actor en el 2020 con la gran crisis que vivió el rubro es una estafa y esto mismo le sucedió a Diego Peretti quien en diálogo con el ciclo Vivo el domingo (A24) reveló que fue estafado en un negocio inmobiliario y quedó con deudas.

El relato comenzó cuando el reconocido actor, en charla con Cecilio Flematti le contaba cómo hizo para sobrevivir en un año como el que pasó , en el cual vio su actividad laboral completamente paralizada, tras la amenaza que impuso el coronavirus en la sociedad. “La pandemia tiene un lado positivo, yo lo escuché de mucha gente, que es estar con vos mismo de manera más franca, te conoces un poco más. Yo lo pase bien porque yo práctico eso y te obliga a estar en un estado en el que yo me siento bien“, comenzó una de las figuras de El robo del siglo.

En esa misma línea, Peretti indicó que tuvo la suerte de tener ahorros y reflexionó: “A la gente que no tuvo ahorros se le hizo mucho más difícil“. Fue entonces que el conductor y periodista le consultó si tuvo que disponer de los mismos y Diego sin filtro le contestó que sí. Sin embargo, pese a tener un respaldo, Peretti pasó de la columna activa a la pasiva, luego de que lo estafaran y se topara con una gran deuda que perdura hasta hoy.

“Tuve un problema… no se puede prever nada en un estado de pandemia, no solo acá, en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple… a un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda. Se va con tu plata. Eso me pasó“, reveló el actor sobre el mal momento que le tocó transitar en el caótico 2020.

Si bien aclaró que judicialmente no se le llama al caso estafa sino ‘incumplimiento del contrato’ aseguró sin tapujos, preocupado e indignado: “Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta“. (Exitoina)

