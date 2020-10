Diego Pérez preocupado por la salud de sus padres

“El otro día estábamos viendo una serie que es muy fuerte, se llama ´This is us´. Y hay una escena clave de Jack en el que ocurre un incendio. Vieron que las líneas de teléfonos ya no suenan. Y esa noche sonó el de línea de casa y yo venía de ver a mi mamá que se había caído. La miré a mi esposa y le dije: ‘Ay, ¿qué pasó?’”, contó Diego.

Por eso Diego Pérez no pudo contener las lágrimas al hablar con Pampita sobre la salud de sus padres. Carolina Ardohain le preguntó al humorista en qué pensaba cada noche cuando se acostaba en la cama. “Que me pueda levantar y que mis viejos sigan sanos. Mi familia también. Estoy preocupado”, confesó entre lágrimas el actor.

