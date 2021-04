Diego Pérez se quebró al recordar a Carlín Calvo

Reconocido por ser uno de “los referentes de una generación” de humoristas que desplegaron todo su humor en “VideoMatch”, Diego Pérez visitó “Los Mammones” y realizó un repaso por momentos destacados de su vida profesional y personal.

Si bien la entrevista tuvo sus momentos de anécdotas y risas, también se vivió un momento de pura emoción cuando recordó a Carlín Calvo. Ambos trabajaron en la puesta de “Taxi 2” y el actor acompañó a su colega en el momento que tuvo su segundo ACV. “Estábamos por estrenar en Mar del Plata, en el teatro Güemes. A Carlín siempre le costaba estudiar la letra, y el día del estreno me dice: ‘Repasemos la letra que no me acuerdo nada, ¿yo qué digo? Y pasame la gaseosa que yo no la puedo agarrar’. Y la tenía al lado. En eso veo que empieza a transpirar y se le desvía un ojo. Lo llamo a Carlos Olivieri (el director) y le digo: ‘Me parece que Carlín no está bien’. Por suerte estaba su mujer, Betty Villar, que además de actriz es médica. Mientras lo miraba, Olivieri me pide que le avise al público que vamos a demorar porque tiene problemas uno de nuestros compañeros. Cuando vuelvo, Carlín ya estaba tirado en el suelo”, relató emocionado.

“Fue durísimo para todos nosotros. Hasta el día de hoy nadie reclamó la devolución de la entrada. Ya existían las cámaras en los celulares y no hubo ni una sola foto. Es impresionante el respeto que le tuvieron a Carlín”, destacó sobre aquel duro momento que les tocó vivir junto a todos el elenco que ese día no pudo tener su estreno.

Ante el grave estado en el que se encontraba el protagonista, la decisión fue cancelar todo: “Se levantaba la obra y Carlín quedaba en una mala situación económica. Estaba la obra ensayada, la escenografía lista, le dije a Olivieri: ‘¿Por qué no buscamos a una persona que haga el papel de Carlín?’ Y tanto Karina Galucci como Javier Faroni, que fue un incondicional hasta el día de su fallecimiento, me pidieron que yo hiciera lo de Carlín. Y lo hice con la ropa que usó él hasta esa función”, manifestó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos.

En la misma línea, Diego Pérez aseguró que le gustaría ver la historia de Carlín Calvo llevada a la ficción. “Se están haciendo tantas biografías en Netflix que a veces pienso qué lindo sería contar su historia, ayudaría a tanta gente. Además, también toda su historia divertida, y el hecho de que logró que a los hombres nos gustara el galán que le gustaba a nuestra novia. Fue una persona increíble”, cerró convencido. (Diario Show)

Comentarios

comentarios