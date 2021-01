Diego Poggi, arrepentido de haber publicado el mensaje de su padre

Diego Poggi decidió hacer público el doloroso mensaje que su padre, Héctor, le dejó luego de revelarle su relación con un hombre. Si embargo, en las últimas horas, el periodista de TN se arrepintió de haberlo expuesto.

El pasado viernes, Diego Poggi usó su cuenta de Twitter para compartir una dura conversación de WhatsApp que tuvo con su padre, quien rechazó al periodista cuando éste le contó que se puso de novio con otro hombre y que se irían juntos de vacaciones. “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvídate de que tenés papá“, fue la homofóbica respuesta que le dio Héctor a su hijo.

Ante el doloroso, Poggi dijo: “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. ¡Hoy realmente me chupa un huevo!“. Acto seguido, admitió que posiblemente se arrepentiría de haberlo expuesto pero que lo hacía por los “pibxs que pasaron o pasan por lo mismo”, escribió, además de aclarar que su padre era una gran persona.

Tal como lo había anticipado el mismo Poggi, se terminó arrepintiendo. Es que la repercusión que recibió de una parte de la red fue muy dura y el tema hasta viró al ámbito político, donde el especialista en tecnología arremetió contra quienes lo criticaron o dejaron otro tipo de mensajes.

“Ser kirchnerista es una enfermedad mental“, le tiró el periodista de TN a un internauta que le habló de la importancia de visibilizar los derechos humanos. “Ojalá esto te haga dar cuenta que es muy importante apoyar espacios políticos que promuevan la visibilidad y ampliación de DDHH”, le dijo el usuario a Poggi, y lo hizo explotar.

Este lunes, Ángel de Brito tocó el tema en “Los Ángeles de la Mañana”, y contó que habló con Diego. “Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó”, le escribió el periodista al conductor.

Y agregó: “Mi viejo es un buen tipo y no quiero que nadie le haga daño. Es un tema privado. Lo intenté hablar mil veces, pero él no lo quiso ver nunca. Hoy, con el diario del lunes no lo volvería a tuitear y espero que a más pibes y pibas les pueda servir lo que nos pasa porque es el primer lugar donde se discrimina. Tengo una hermosa y chiquita familia“.

Tras leer el mensaje de Diego, de Brito reflexionó: “Solo una persona gay puede saber el desprecio que puede sufrir de un padre en este momento o en toda la vida. Y solo una persona que está expuesta y trabaja con las redes puede entender esto de exponer“, expresó quebrando una lanza por Poggi.

Horas después, el presentador de televisión y radio, de 33 años de edad, publicó en sus historias de Instagram el siguiente mensaje: “Para los que me preguntaron: la respuesta de mi papá me sorprendió y la compartí en el medio de esa tristeza, pero no fue mi deseo exponerlo“, comienza el conductor del ciclo Take away (Lunes a viernes de 17 a 20) en radio Berlín FM 107.9.

Por último, queriendo poner paños fríos a la situación, manifestó: “Espero que el tiempo nos permita reencontrarnos porque lo amo y sé que él a mí también. De ahora en más, ese proceso va a seguir en privado“, expresó. “Agradezco los mensajes que me hicieron llegar; quiero también pedir perdón a las personas que ofendí en el medio de este desborde”, cerró. (Exitoina)

Comentarios

comentarios