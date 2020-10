Diputado propone ampliación del peronismo tras la pandemia

El jefe del bloque de diputados de Consenso Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, le reclamó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga un “esfuerzo real” que signifique un “alivio” para el país ante la renegociación de la deuda, al advertir que con “apoyo moral o formulismos declarativos no se arregla nada”.

En una entrevista con Télam, Rodríguez evaluó además que Argentina necesita un “nuevo federalismo productivo”, para lo cual se requiere “inversión en infraestructura, más impulso a la producción federal y hermanarse con el campo”.

El legislador, uno de los referentes del espacio del excandidato presidencial Roberto Lavagna, sostuvo además que el peronismo debe ampliar su base de sustentación para incorporar en la pospandemia a los “productores agropecuarios, la economía del conocimiento y la producción federal”, entre otros sectores de la economía.

– Télam: ¿Qué postura tiene el lavagnismo sobre la discusión por la coparticipación motorizada a partir de la recuperación de fondos de la Ciudad por parte del Gobierno nacional?

– Rodríguez: Argentina necesita resolver las inequidades en la distribución de la renta federal. Mauricio Macri pegó un guadañazo y le dio recursos de más a la Ciudad. La forma de enmendarlo no debió haber sido un nuevo guadañazo. Pero, en el fondo, es razonable que las provincias en su conjunto recuperen el excedente que la Nación le dio a la Ciudad.

– T: ¿Hay condiciones para instaurar un mayor federalismo?

– R: El país necesita y puede tener un nuevo federalismo productivo. Ni lo fiscal ni lo meramente institucional pueden sostenerse si no hay un verdadero federalismo productivo, y eso requiere inversión en infraestructura, más impulso a la producción federal y hermanarse con el campo para reimpulsar el círculo virtuoso de ciencias, industria y agro.

– T: ¿Cómo están mirando en el bloque la problemática de la toma de terrenos?

– R: Las tomas en Argentina no son una novedad. Puede que se hayan agravado o intensificado en el último tiempo, pero no he visto datos oficiales que lo corroboren. Las tomas son un delito y, como tales, deben prevenirse. A la par de esa prevención tiene que avanzar una política redistributiva con posibilidades reales de acceso a la tierra y vivienda.

– T: ¿Y la evolución del conflicto en Guernica?

– R: Necesariamente va a requerir más tiempo del que se planeó inicialmente y siempre el tiempo ofrece la posibilidad de mostrar salidas más armoniosas.

– T: ¿Qué postura tiene respecto de las marchas en el Obelisco y otras capitales del país convocadas por sectores opositores?

– R: Representan la insistencia de confrontar, más que de reclamar, por parte de algunos sectores sociales, en combinación con algún sector político que cree que gana incentivando la rabia. En democracia, son manifestaciones legítimas. En pandemia, son conductas imprudentes.

– T: ¿Qué posición tiene Lavagna respecto del proyecto oficial de Aporte Solidario?

– R: Lavagna está convencido de que no se debe seguir aumentando la presión tributaria general, ni crear nuevos impuestos, salvo que se equilibren con la baja o eliminación de otros tributos. Mi decisión será de acompañamiento en la medida en que buena parte de esos fondos se destinarán a sostener a las pymes que invierten y a los trabajadores de esas pymes que son el corazón de la clase media trabajadora.

– T: ¿Lavagna está colaborando con el presidente Alberto Fernández ante la renegociación con el FMI?

– R: Lavagna es un hombre que nunca se va a negar a responder cualquier consulta del Presidente, en este u otros temas. Sus opiniones o sugerencias siempre son sinceras y pueden contener o suponer críticas o apoyo a lo que está sugiriendo el Gobierno. Tengo la impresión de que, en el caso del FMI, Lavagna espera que ese organismo haga un esfuerzo real que signifique un alivio efectivo para los argentinos, ya que con “apoyo moral” o formulismos declarativos no se arregla nada. Cuando digo que hay que poner algo me refiero a plata fresca, sin vueltas. El FMI no se puede hacer el distraído; todos sabemos que prestaron mal y que esos fondos terminaron financiando la fuga de capitales. Ahora, después de la pandemia, tiene que poner fondos.

– T: ¿En qué estado se encuentra el peronismo a poco de cumplir sus 75 años de historia?

– R: El peronismo tiene el desafío de redefinir su rol en esta etapa. Hoy debe animarse a representar no sólo a los trabajadores y los sectores más humildes, sino a una coalición más amplia que incluya a los productores agropecuarios, pequeños y medianos; a la economía del conocimiento y a la producción federal, como parte de una nueva coalición social indispensable para la enorme oportunidad que nos va a presentar el mundo después de este capítulo de la pandemia.

