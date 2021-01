Diputados buscará sesionar la última semana de enero con una agenda de consenso

A esa reunión no asistirán los diputados de Juntos por el Cambio, que anticiparon que no irán por considerar que “institucionalmente el encuentro debería realizarse en el Congreso”.

Tampoco firmaron los dos diputados de la Izquierda, que consideran que no es necesaria la formalidad del acta. “Nosotros acompañamos el funcionamiento remoto pero no vemos necesario firmar el protocolo cada vez”, señaló Nicolás del Caño.

You May Also Like