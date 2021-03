Diputados comienza a analizar Ganancias y confirman que la entrada en vigencia será retroactiva a enero

Como es una modificación específica la que contempla el proyecto, los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad, ya que no se reforma la deducción especial ni otras contempladas en la norma, con lo cual se les descontarán las mismas alícuotas que se aplican desde el 1 de enero en base a los parámetros existentes, a partir del incremento del 35% en el Mínimo No imponible.

You May Also Like