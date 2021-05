Dolli Irigoyen habló sobre las críticas a MasterChef

“En otros tiempos era una comida muy común en casa de un italiano y si vas a Francia los caracoles están en todos los restaurantes. Siempre hay alguien que se ofende. En el interior del país se hace morcilla y se faenan chanchos en el invierno en todos lados. Que no lo veas no quiere decir que no exista”, subrayó. (Revista Pronto)

You May Also Like