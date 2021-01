Dolores: buscan a una chica de 15 años desde el 5 de enero

“La sospecha es que la menor pudo haber sido captada por un adulto. De forma insólita, el poder judicial se pasa la pelota para ver quien es competente, y la causa no avanza. Y ella no aparece”, escribió en Twitter el periodista Mauro Szeta al dar cuenta de la búsqueda. Ruth Milagros, de 15 años, vestía jogging gris y negro con capucha. Mide 1,70 y es de tez blanca. Tiene ojos verdes y pelo castaño, según consta en la denuncia policial.

La familia de Ruth Milagros Matusda denunció que la adolescente de 15 años fue vista por última vez en la noche del martes 5 de enero. Desde entonces no se sabe nada de ella y, aunque hay una denuncia radicada en la comisaría de Dolores, provincia de Buenos Aires, la causa no avanza.

