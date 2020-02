Dominic Thiem se bajó del Argentina Open

Dominic Thiem, flamante finalista del Abierto de Australia y número cuatro del ranking mundial, avisó hoy que no jugará el Argentina Open, que se disputará del 8 al 16 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El austríaco, que cayó en el desenlace ante Novak Djokovic en cinco set, lo anunció mediante un mensaje que se hizo público en la cuenta oficial del ATP 250: “A causa de la gran experiencia en Australia, me veo obligado a no estar en Buenos Aires. Estoy realmente muy cansado y necesito descansar para no poner en peligro lo que queda de temporada“.

“Realmente amo este torneo, sin dudas es uno de mis favoritos Buenos Aires es una gran ciudad. Voy a volver, puedo prometerlo“, finalizó.

