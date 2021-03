Don Johnson contó por qué dejó de pasarle plata a su hija Dakota

Aunque la mayoría piense que ser hijo de un reconocido actor hace la vida más fácil, para Dakota Johnson no fue tan así. Y es que, después de expresar su deseo de no querer dedicarse a estudiar una carrera universitaria, su padre Don Johnson le retiró la ayuda económica. Así lo contó él en una entrevista para Late Nigh with Seth Meyers.

En el programa estadounidense de conversación nocturna en el que participó virtualmente, Don Johnson, además de hablar sobre su amplia trayectoria, contó también aspectos de su vida privada, como la relación que tiene con sus hijos y el criterio que utilizó para brindarles ayuda económica. Cuando entró en detalles dejó a la audiencia estupefacta.

“Tenemos una regla en la familia. Si te quedas en la escuela, puedes permanecer en nómina. Entonces, si vas a la universidad también”, expresó sobre el lema que debían cumplir sus cinco hijos, Jesse de 38 años fruto de su romance con Patti D’Arbanville; Dakota, de 31, a la que tuvo con Melanie Griffith; y Grace, de 21, Jasper, de 18, y Deacon, de 14, hijos de su actual mujer Kelley Phleger.

Sin embargo, cuando era muy joven, la actriz conocida por su trabajo en Cincuenta sombras, no cumplió con el requisito y cuando se encontraba al final de su etapa en la secundaria le dijo a su padre “no voy a ir a la universidad”.

Don ha explicado que ante la negativa de su hija de seguir estudiando le recordó: “¿Sabes lo que eso significa? Ya no estarás en nómina”. El actor preguntó a Dakota cómo se las arreglaría y ella, segura de sí misma y sin ofrecer más detalles le respondió: “No te preocupes por eso”.

A tan solo tres semanas de esa conversación, ella le contó a su padre que le dieron el papel en The Social Network (La red social, en español), por lo que el intérprete de Richard Drysdale-Thrombey en la película Knives Out expresó que sintió orgullo por ella. “El resto, digamos, es historia del cine”, dijo, que también reconoció que Dakota no necesita sus consejos profesionales.

Según reveló el cineasta, la vida de su hija ha estado tan ocupada y exitosa desde entonces que más nunca fue necesario pedirle dinero a ninguno de los dos. “Así que no, realmente no me llama para pedirme consejo. Me llama para decirme: ‘Dios, te vería, pero tengo tres fotos que estoy tomando al mismo tiempo’“, indicó.

Desde ese momento Dakota no paró un segundo. Participó de filmes exitosos como The Five-Year Engagement (2012) y Need For Speed (2014) y la película de terror Suspiria (2018), entre otras. Y es que ella lleva el mundo artístico en sus genes.

Por un lado su padre, Donald Wayne Johnson, más conocido como Don, se lanzó a la fama por el papel de Sonny Crockett junto a Philip Michael Thomas en la serie Miami Vice que tuvo su espacio en televisión entre 1984 y 1989.

Y por el otro, su madre es Melanie Griffith , la actriz de cine estadounidense, ganadora del Globo de Oro como Mejor Actriz Principal en el filme Working Girl (Secretaria ejecutiva) en 1989, que a su vez es hija de la actriz y modelo Tippi Hedren y del publicista Peter Griffith. (Clarín)

