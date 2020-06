Dos muertos y 169 nuevos diagnósticos de coronavirus en barrios populares

En el parte diario de la situación sanitaria se indicó que el barrio Padre Mugica (ex villa 31) de Retiro concentra 1.704 enfermos de Covid-19; el barrio Padre Ricciardelli (ex 1.11.14) de Flores, 1.247; el barrio 21.24 de Barracas, 731; el barrio 20 de Lugano, 382 y el barrio 15 (Villa Oculta), 182.

