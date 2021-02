Driussi explicó por qué no se dio su regreso a River

River se ilusionaba con repatriar a Sebastián Driussi en este mercado de pases, pero el Zenit de Rusia no lo dejó salir. Ahora, el delantero explicó por qué se cayó la negociación y le hizo una promesa a los hinchas.

“Cerró el mercado europeo y nadie quería venir. El que iba a venir, Pepê, se fue para el Porto, no quiso venir a Rusia. Ahí se complicó. Ese fue el motivo por el que no fui. No tiene nada que ver Malcom”, afirmó, dejando en claro que la lesión de su compañero no influyó.

“Porque no consiguieron un jugador, por eso no fui. Pepê me arruinaste la vida… Era el de Cruzeiro. Ya te vamos a encontrar, Pepê…”, agregó, bromeando, en una transmisión de Twitch.

Por último, Driussi, de 25 años, le hizo una promesa a los fanáticos del “Millonario”: “Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene. No sé. Pronto estaremos juntos de nuevo”.

