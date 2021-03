DT de Vélez Sarsfield: “Nos sentimos avergonzados por el resultado”

Sin intención de excusarse, el DT de Vélez cuestionó al árbitro Diego Abal por no expulsar al defensor de Boca Nicolás Capaldo por una violenta infracción cuando el partido estaba empatado sin goles. “Era una entrada para roja, es inexplicable que no lo haya expulsado”, criticó.

“Nos sentimos avergonzados por esta derrota, tanto nosotros como los futbolistas. Vélez no es esto, no es la imagen que le queremos mostrar a nuestros socios e hinchas”, declaró en conferencia de prensa, a modo de disculpas.

