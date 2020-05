Dudas por muestra positiva analizada en laboratorio de Bahía Blanca: “Nunca tuve coronavirus”, dijo médico

Inmediatamente se puso en contacto con Hernández Gauna el jefe de Epidemiología de la Región Sanitaria VIII, quién “coincidió con Infectología que no había habido ningún paciente o compañero de trabajo con contacto estrecho y, por lo tanto, haber cerrado la Unidad de Cardiología Clínica no era necesario“.

“El lunes 11 del corriente mes me realicé un hisopado para detectar coronavirus y esa muestra fue enviada a un laboratorio de Bahía Blanca (IACA) -reseñó-. El miércoles 13, a las 22, me informaron el resultado positivo e inmediatamente puse en contacto con un médico infectólogo, quién me sugirió repetir un nuevo hisopado a primera hora del día siguiente en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y aislamiento estricto, activando el protocolo para casos de coronavirus”.

