Dura advertencia de Patricia Bullrich: “El país no se puede parar de nuevo”

“Hace un mes que algunos estudiantes volvieron a la escuela y esto no aumentó la cantidad de contagios. Fueron meses de lucha junto a padres, jóvenes y docentes que no se resignaban a perder otro año escolar. Pero hay provincias que siguen sin clases. ¡Abran las escuelas!”, manifestó tan solo algunas horas antes.

“El país no se puede parar de nuevo y las aulas no se pueden cerrar”, concluyó la actual presidenta del PRO, que además hizo énfasis en la apertura de las escuelas.

