Durant pidió que la NBA permita el consumo de marihuana

Kevin Durant, estrella de la NBA, pidió que la liga estadounidense permita el uso de la marihuana. “Todos en mi equipo toman café o vino, debería ser lo mismo”, afirmó el alero de Brooklyn Nets en una entrevista.

“Si la amas, la amas. Si no es de tu preferencia, ni siquiera vas a probarla. No es dañina para nadie, simplemente ayuda y mejora las cosas. Según mi opinión, no debería ser un tema de discusión”, agregó en diálogo con el podcast All The Smoke.

Durant, de baja durante toda la temporada por la rotura del tendón de Aquiles que sufrió en las finales de 2019 con Golden State Warriors, puso de nuevo una vieja disputa del deporte norteamericano sobre la mesa. ¿Le prestará atención la NBA?

